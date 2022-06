Ma première garde-robe avec L'atelier des gourdes

Apprenez à coudre vos premiers vêtements avec l'Atelier des Gourdes ! Fondatrice de l'Atelier des Gourdes et professeur de couture, Anne vous accompagne pas à pas, avec précision et humour, dans vos réalisations cousues main. Et parce qu'une Gourde avertie en vaut deux, elle vous livre tous ses secrets pour réussir vos créations et éviter les mauvaises surprises. Spécialement conçus pour débuter, les 15 modèles de ce livre vous permettent de créer une garde-robe complète. Jupe, caraco, pantalon, sweat-shirt ou robe... chacun vous permet d'apprendre de nouvelles techniques pour progresser sereinement. Faire des fronces ou dompter le jersey n'auront plus de secret pour vous ! Mais surtout vous aurez la satisfaction de dire : "C'est moi qui l'ai fait ! " Découvrez dans ce livre : -Les techniques et conseils de base pour coudre ses vêtements. Choisir son tissu, choisir la bonne taille, bien couper les pièces d'un patron... -Des explications détaillées en photos, étape par étape, pour réaliser chaque modèle de A à Z. -4 planches de patrons à taille réelle, marges de couture comprises (du 34 au 52).