Changer le monde 3e. Professeur

L'objectif de la collection est d'amener le jeune collégien à s'interroger sur le monde dans lequel il vit à travers la découverte des cinq religions et sagesses principales, afin de se réapproprier la dimension religieuse et spirituelle de notre culture commune. Chaque spiritualité est abordée avec un égal respect, dans une démarche de pédagogie active. Le livret professeur contient tous les corrigés du livret jeune, mais aussi des pistes de réflexion à approfondir avec les élèves, des éléments de compréhension pour aller plus loin dans les différentes thématiques et des ressources numériques complémentaires.