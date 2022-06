Petit Futé Pays Basque. Navarre - La Rioja, Edition 2022-2023

Vallées verdoyantes, côtes maritimes déchiquetées et battues par les vagues, criques isolées, plages de surf, désert lunaire, vignobles rougeoyants, le Pays Basque, la Navarre et la Rioja vous offrent l'occasion de découvrir une multitude de paysages et d'atmosphères en un seul et unique voyage. La Navarre, traversée par le chemin de Saint-Jacques, vous enveloppera de sa chaleur humaine, omniprésente, tant dans ses villages que dans sa capitale, la turbulente Pampelune où déboulent chaque année des taureaux en furie. Plus à l'ouest, le Pays Basque, avec ses fiers habitants, son adoration de la mer et sa divine gastronomie, vous réserve un séjour riche en émotions. En Rioja, vous ne manquerez pas de goûter à des vins célèbres dans le monde entier. De bars à tapas en bodegas, imprégnez-vous, grâce à cette édition du Petit Futé riche en bonnes adresses et bons plans, de cette terre de traditions culinaires, religieuses et culturelles, où les mythes et légendes ne sont jamais loin.