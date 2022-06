Enseigner et former, psychologie appliquée et pédagogies actives. Secondaire, supérieur, formation professionnelle, 2e édition

Les bases pour bien construire son cours ? Un environnement propice à l'apprentissage ? L'interactivité en séance ? L'apport du numérique ? Vers une amélioration continue ? Découvrez 38 outils indispensables pour enseigner et former dans le supérieur à l'aide de stratégies interactives issues de la recherche. Chaque outil est présenté de façon visuelle sur 2 pages : schéma de synthèse, résumé de l'outil, objectif et contexte d'utilisation, méthodologie à suivre, avantages et précautions à prendre. Des exemples d'application en classe renforcent la pédagogie concrète du livre.