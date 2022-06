J'enseigne à l'école primaire. 2e édition

Le métier de professeur des écoles évolue constamment : réformes multiples, réorganisation des rythmes scolaires, laïcité, numérique, etc. Cet ouvrage a pour objectif d'aider concrètement les enseignants débutants à entrer dans le métier, mais également les enseignants plus chevronnés à faire un point sur l'évolution de leur métier. Comment réussir sa rentrée ? organiser son temps ? gérer ses élèves au quotidien ? adapter les enseignements ? accompagner les élèves à besoins spécifiques ? travailler en équipe et en mode projet ? connaître le BA ba administratif ? Gérer sa carrière ? etc. 62 outils indispensables pour aider à exercer le métier de professeur des écoles répondront à toutes ces questions. - Chaque outil est traité de façon synthétique et imagée sur 2 ou 4 pages. - Des conseils méthodologiques, des remarques sur les contextes d'utilisation de ces outils, ainsi qu'un approfondissement des connaissances viennent compléter ces présentations. - Des exemples d'application en classe, qui s'appuient sur une expérience de terrain des auteurs, renforcent la pédagogie de ce livre.