Liés par la lune

Fuir. Encore. Toujours. Depuis sept ans, Mélinda se cache de son coven. A quelques mois de la date qui signera sa délivrance, la sorcière trouve refuge à Inckleave, un petit village écossais. Lorsqu'elle découvre qu'il est peuplé par une meute de loups-garous, elle y voit une formidable opportunité : jamais les sorcières ne viendront jamais la chercher en territoire ennemi ! Bien décidée à faire profil bas, elle n'avait pas prévu d'attirer l'attention de Declan, fils de l'actuel Alpha de la meute, aussi charmant qu'insupportablement agaçant. Si entre eux, l'attirance est immédiate, rien n'est possible. Le beau brun voue une haine viscérale aux sorcières et Mélinda n'attend qu'une chose : être libre de partir. Mais le danger se rapproche. Melinda et Declan seront obligés de faire voler leurs certitudes en éclats pour faire équipe et préserver la meute.