Dynamique interne du Tai chi chuan

Circulation de l'énergie dans le corps en mouvement Découvrez la manière d'apprendre le Tai Chi Chi Kung, une ancienne forme simple mais très puissante de Tai Chi de style Yang. Comment attirer vers nous le Chi - l'Energie universelle -, afin de revitaliser et de dynamiser pas à pas l'ensemble de notre organisme ? En appliquant régulièrement les principes taoïstes révélés ici par Mantak Chia, notre corps se transforme, se raffermit, nos émotions se stabilisent, nous gagnons en sérénité et en harmonie, et notre capacité à accéder à d'inépuisables sources extérieures d'énergie augmente de façon extraordinaire. Grâce à de nombreuses séquences illustrées, le maître nous guide vers le travail intérieur d'absorption, de transformation et de redistribution des énergies du Ciel et de la Terre qui sont les fondations de tout Tai Chi.