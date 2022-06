Rulantica Tome 3

Retrouvez la suite des aventures des intrépides jumeaux Finja et Mats, qui se retrouvent une nouvelle fois face à une situation des plus critiques. Rulantica est à nouveau en danger : le terrible volcan qui surplombe l'île, endormi depuis des siècles, s'est réveillé ! Une éruption pourrait entraîner la disparition totale de cette île fantastique – hors de question de laisser cela arriver ! Les créatures aquatiques viendront en aide aux créatures terrestres afin de tenter de sauver Rulantica ; pour y parvenir, Finja et Mats devront unir leurs forces avec celles d'alliés inattendus... Mais peuvent-ils vraiment leur faire confiance ? Plongez dans ce nouvel univers fantastique ancré dans la mythologie nordique.