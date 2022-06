Le grand livre secret des gnomes, lutins et farfadets

Découvrez le monde secret des créatures du Petit Peuple. Un très beau livre richement illustré qui nous révèle bien des secrets sur la vie du Petit Peuple. Ce livre est divisé en trois parties. La première nous invite à découvrir les gnomes vivant au plus près de nos habitations, utiles gardiens de nos foyers. Ensuite, les lutins, plus préoccupés des animaux et des plantes, comme autant d'esprits de la Nature. Enfin, les farfadets, farceurs et insaisissables petits sauvageons, esprits ancrés à la Terre et parfaits élémentaires. Des plus sages aux plus taquins, des plus doux aux plus fous, des plus " domestiques " aux plus " sauvages " : GNOMES : génie du foyer, du lieu, habituellement représenté sous la forme d'un bonhomme de max trois pommes de haut, longue barbe blanche et bonnet pointu rouge. Appartiennent aux gnomes les Kabouters, Tomtes, Tonttu... LUTINS : petit être (d'un pouce de haut à deux pommes), de formes et d'aspects divers, attachés aux plantes et à la nature, vivant dans les forêts, souvent solitaires et très farceurs et bons vivants. Certains s'aventurent dans les fermes isolées... Korrigans, Luton, Iouton, Foultot FARFADETS : venus des marais, des zones humides, des lieux incultes. Vivant loin des hommes mais quelquefois attirés par leurs animaux, surtout chevaux et moutons... Toujours insaisissables, proches de leur nature sauvage, des éléments. Tordus, Poilus, Velus, issus de la terre, du feu, de l'air et de l'eau... Fadets, Follet, Feux-follets, Alléchous...