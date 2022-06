Bienvenue au coeur d'un océan de douceur et de beauté. Telle l'étoile du berger, L'Oracle Les Messages des étoiles est un guide vers la lumière de tes potentiels. Source de réconfort et merveilleux compagnon de route, il te sera d'une aide précieuse sur le chemin de ta mission de vie. Cet oracle aux énergies célestes sera pour toi un murmure du ciel pour recevoir les messages de l'Univers. Source de compréhension du monde, d'espoir et de réflexions, ses cartes colorées t'apporteront la clarté, nourrirons ta magie et sauront te soutenir sur les étapes de ton chemin de vie. Ce jeu est une graine d'étincelle née pour sublimer et libérer ta lumière. Entends son appel et nourris ta lumière ! Dimitri Oules, dit O. dimii sur Instagram ou O&Dimi sur YouTube a toujours été attiré par le beau, cherchant et admirant la beauté dans tout depuis sa plus tendre enfance. La beauté des choses, la beauté de la nature, la beauté des mots, la beauté de l'Ame... C'est donc tout naturellement qu'il s'est donné pour mission de protéger, sublimer et accroître cette beauté omniprésente à ses yeux. Il est ainsi devenu conseiller maquilleur, afin de mettre en valeur la beauté extérieure, avant de se plonger dans la spiritualité et le développement personnel pour travailler sur la beauté intérieure. Emmanuelle Carvin, Astraquarelle sur Instagram, est une marseillaise d'origine brésilienne. C'est à l'aube de ses 40 ans qu'après un cheminement personnel et spirituel, elle choisit de faire comme le Fou : un saut dans l'inconnu, à la rencontre d'elle-même, afin de laisser s'exprimer sa créativité et de suivre sa joie. Ayant à coeur de générer l'émotion et de retranscrire celles des autres grâce à la vibration des couleurs, elle aime susciter l'émerveillement de notre Ame d'enfant par ses illustrations. C'est en s'appuyant sur ses ressentis et son intuition qu'elle réalise avec douceur des créations qui, en subtilité, auront un sens puissant pour chacun. Pour elle, la Spiritualité, le Tarot et l'Astrologie sont tout autant des outils dans la quête de la connaissance de soi qu'une très grande source d'inspiration. C'est avec enthousiasme qu'elle s'est lancée dans sa nouvelle vie d'artiste mêlant vibration et inattendu.