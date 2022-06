Au-délà des murs de L'attaque des Titans. Les chaînes de la libertée

L'Attaque des Titans est sans conteste l'un des plus grands succès du manga japonais des années 2010. A travers l'odyssée d'Eren et de ses amis, Hajime Isayama plonge son lecteur dans un tourbillon vertigineux de violence, ne cessant de poser cette question universelle : qu'est-ce que la liberté ? Cette chose à laquelle chacun aspire, mais qui semble inatteignable en raison des multiples chaînes qui enserrent chaque individu. Histoire de survie se transformant en récit de guerre, L'Attaque des Titans est un véritable labyrinthe existentiel o le bien et le mal, le juste et l'injuste, la v rit et l'illusion ne cessent d'être remis en cause. Cet ouvrage revient sur le succès colossal de cette oeuvre devenue un pilier de la culture populaire mondiale en proposant une exploration de ses thématiques et de son processus créatif. Loin de s'ériger comme une lecture définitive de l'histoire foisonnante imaginée par Isayama, il contient des interprétations inédites permettant de porter un nouveau regard sur ce monument du manga.