Cahiers Evangile N° 200

Dossier Pour ce numéro 200, nous avons voulu aborder un sujet inhabituel, et Jérusalem s'est vite imposée à nous. Ville où tout ensemble ne fait qu'un, Jérusalem est un des fils rouges qui permettent de relier et de relire les pages de toute la Bible, même les longs ensembles dans lesquels elle n'est pas mentionnée. De la création du monde à l'installation de l'Arche à Jérusalem, il aura fallu bien des pages qui font grandir le désir et préparent l'itinéraire de tous vers la Jérusalem céleste. Auteurs : Philippe Abadie, Maurice Autané, Dominique-Marie Cabaret, o. p. , Sylvaine Lacout, Pierre de Martin de Viviès, Christophe Pichon, Georges-Elia Sarfati, Jean-Pierre Sonnet, s. j. Actualités Gérard Billon, ancien directeur de la rédaction des Cahiers Evangile, nous raconte cinquante ans d'histoire de notre revue. Des livres : André Wénin, Comment l'Eglise est-elle née ? / Simon Butticaz, Le Livre des Juges.