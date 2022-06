Changer le monde 3e. Jeune

L'objectif de la collection est d'amener le jeune collégien à s'interroger sur le monde dans lequel il vit à travers la découverte des cinq religions et sagesses principales, afin de se réapproprier la dimension religieuse et spirituelle de notre culture commune. Chaque spiritualité est abordée avec un égal respect, dans une démarche de pédagogie active. L'année de 3ème, à travers les différentes séquences riches en iconographies, souhaite aider le jeune à orienter ses projets de vie à la lumière de grands témoins engagés dans la foi : St François, Gandhi, Martin Luther King, Malala... Des espaces de culture et des activités de compréhension alternent avec des espaces d'appropriation pour lui permettre de s'exprimer librement, de s'impliquer, et favoriser le dialogue et le partage en groupe. "Changer le monde" s'articule autour d'une séquence "Premiers pas" suivie de 4 séquences, composées elles-mêmes de 4 ou 5 séances d'1 heure.