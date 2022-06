Le grand guide Marabout du Scrabble. Edition 2023

Débutant, amateur ou joueur chevronné, vous voulez améliorer vos performances et devenir imbattable au Scrabble ? Cet ouvrage est fait pour vous ! Un champion a rassemblé dans ce guide tous les mots utiles au scrabbleur, l'usage des préfixes et des suffixes et les mots qui comportent une ou plusieurs lettres chères. Vous trouverez également en détail : l'exploitation des cases de couleur, l'utilisation des rajouts, l'art et la manière de trouver un Scrabble, des jeux pour vous amuser et vous perfectionner, etc.