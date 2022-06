Petit Futé Alentejo. Edition 2022-2023

L'Alentejo est la plus grande région du Portugal (presque aussi grande que la Belgique ! ) et pourtant, il reste une terre encore inexplorée et pleine de trésors... "Alem do Tejo" , au delà du Tage, des plaines à perdre de vue, des couchers de soleil magnifiques et une cuisine traditionnelle savoureuse vous attendent. L'Alentejo, c'est aussi les plus belles plages du pays à découvrir qui s'étendent jusqu'à l'Algarve, ainsi qu'un riche patrimoine culturel. Le guide dédié à l'Alentejo vous invite à partir à l'aventure à travers les routes de cette région avec toutes les informations utiles à votre séjour.