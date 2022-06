Diagnostic stratégique. Compétitivité, performance et création de valeur, 6e édition

Le diagnostic stratégique est un précieux outil d'aide à la décision dans les moments clés de la vie de l'entreprise : lancement d'un projet, décisions de développement ou situation de crise. Pour être efficace, il doit proposer un plan d'actions réaliste. Cette 6e édition, actualisée et enrichie de nouveaux exemples, développe : - le concept de stratégie ; - les objectifs d'un diagnostic et les situations pratiques dans lesquelles on l'utilise : croissance, nouveau business model, internationalisation, innovation, etc. ; - les étapes du diagnostic : au niveau des métiers et activités, des relations avec les parties prenantes, de la segmentation stratégique, des stratégies concurrentielles, des voies et modes de développement ; - des outils et grilles d'analyse pour préparer les décisions ; - des cas d'entreprise approfondis.