A la découverte du ciel. Planètes, étoiles, constellations, sachez les repérer

Comment voir les pôles glacés de Mars ? Où et quand observer le rayon vert ? Qu'est-ce qu'une Lune gibbeuse ? Ce guide de terrain s'adresse aux curieux qui, lors d'une soirée, veulent redécouvrir la magie de la voûte céleste. Illustré par de très nombreuses photos et cartes, il vous donne les conseils utiles pour préparer vos observations et vous indique où pointer votre instrument pour admirer les plus beaux objets du ciel. Dans cette nouvelle édition, les éphémérides ont été actualisées, de nouvelles images ont été ajoutées (comète Néowise, oppositions de Mars, phases de Vénus...) ainsi qu'un carnet technique pour vous aider à régler votre télescope. Plongez dans ce livre, laissez-vous guider par Emmanuel Beaudoin à travers l'immensité du cosmos...