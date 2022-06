Les délices du Liban

Retrouvez toutes les saveurs du pays du cèdre avec ces 65 recettes parfumées et traditionnelles. Des mezzés à la tablée festive, de la cuisine de rue à celle du quotidien sans oublier les recettes de base et les ingrédients incontournables, partez à la découverte des saveurs orientales et invitez le Liban à votre table ! Hommos, manakich, falafels, chawarma maison, feuilles de vigne, poivrons et courgettes farcis, kibbé, samak michoui, chich Taouk... Des astuces et des recettes peu onéreuses et faciles à réaliser pour impressionner vos convives et les faire voyager !