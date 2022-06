Gaston (Happily Never After)

Gaston est un jeune homme frêle et malade, jaloux de son père et de son frère, qui sont beaucoup plus développés et virils que lui. Attaqué lors d'une partie de chaque, Gaston est sauvé in extremis par une jeune sorcière, Agatha. Petit à petit, ils tombent amoureux, et nagent dans le bonheur... mais cela peut-il vraiment durer ? Bien avant les contes que vous connaissez, découvrez les histoires d'amour des méchants Disney !