Rattacher les fils de sa vie, par les arts visuels, la danse, la musique et le théâtre

De quelles manières les arts visuels, la danse, la musique et le théâtre peuvent-ils concourir au rétablissement et à l'inclusion sociale de personnes marginalisées qui vivent ou qui ont vécu l'itinérance, et qui composent avec des difficultés importantes de santé mentale, de toxicomanie et de pauvreté ? Dans le contexte d'une recherche d'une durée de trois ans, des ateliers d'art impliquant une activation corporelle, un engagement de l'imaginaire, une stimulation cogni- tive et des interactions sociales ont été organisés en partenariat avec des milieux communautaires et de soins. La recherche est devenue un véritable projet collaboratif entre des artistes pédagogues de ces quatre disciplines, des médecins spécialisés en psychiatrie urbaine et médecine des toxicomanies, des partenaires communautaires des milieux de l'itinérance et de la toxicomanie et des professeures-chercheures en art. L'ouvrage pose un regard inédit sur les approches artistiques et pédagogiques déployées par des artistes pédagogues en complémentarité avec les approches psychosociales et médicales. Conjuguant savoirs pratiques et théoriques, il offre une vision singulière du rôle que l'art peut jouer en soutien au rétablissement de personnes désaffiliées socialement et en rupture de sens. Adoptant une perspective multidisciplinaire et intersectorielle sur la contribution de l'art au rétablissement et à l'inclusion sociale de personnes marginalisées, l'ouvrage s'adresse à un public large provenant du domaine des arts, de la médiation culturelle, des sciences humaines et de la santé, intéressé par une réflexion unique sur la complémentarité entre l'art, le rétablissement et la communauté.