Ils ont entendu l'appel de la nature, mais ils n'auraient pas dû y répondre. . . Nick Grevers, alpiniste et journaliste de terrain, découvre en sortant du coma que son partenaire de grimpe, Augustin, est porté disparu et présumé mort. Ses propres blessures sont aussi graves qu'effroyables. Le visage enveloppé de bandages, incapable de parler, Nick feint l'amnésie ; mais il se souvient de tout. Il se souvient qu'Augustin et lui ont été mystérieusement attirés par le mont Maudit, un sommet isolé et méconnu des Alpes suisses. Il se souvient du calme étrange qui régnait sur les pentes du mont, et de l'impression sinistre qu'ils ont ressentie en pénétrant dans sa vallée, comme s'ils n'étaient pas seuls. Il se souvient : quelque chose les attendait. . . Mais ce n'est pas seulement le souvenir de l'accident qui hante Nick. Quelque chose s'est réveillé en lui, quelque chose qui met en danger les vies de tous ceux qui l'entourent. . . Une plongée palpitante dans la folie et l'obsession alors qu'un homme se confronte à la puissance de la nature. . . et qu'un mal bien plus ancien lui répond. " Une lecture captivante qui vous tient en haleine, à la croisée entre l'horreur surnaturelle et le roman d'aventures. » Paul Tremblay (Possession)