Mathématiques CE2 : Mon carnet de leçons Tipi. Cahier de l'élève, Edition 2022

Un carnet de leçons de maths CE2 qui s'utilise à l'école et à la maison - L'essentiel du programme de maths CE2 présenté de manière visuelle pour faciliter la mémorisation des leçons. - De nombreux exemples pour aider à la compréhension des notions. - Des tests permettant à l'élève de vérifier rapidement sa bonne compréhension. - Le + numérique : dans chaque cahier, 10 leçons animées sur les notions les plus complexes, accessibles en classe et à la maison grâce à des QR codes.