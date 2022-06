Lettres et philosophie. Prépas commerciales, Edition 2023

- Un cours complet en fiches synthétiques - Les auteurs clés, les oeuvres indispensables et les connaissances essentielles - Les citations pour briller - 2 sujets de dissertation corrigésL'épreuve de dissertation de culture générale est indispensable à la réussite aux concours et peut vous permettre d'obtenir les points qui feront la différence au classement. Mais comment étudier un sujet aussi vaste, lire ou voir toutes les oeuvres l'abordant, alors que les autres matières occupent déjà une grande partie de votre temps ? Cet ouvrage, synthétique et complet, est l'outil indispensable à votre réussite.