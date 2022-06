Blockchain et monnaies numériques. L'avènement de l'économie en temps réel

La disparition de l'argent sous forme physique n'est que la partie émergée de l'iceberg de bouleversements que les monnaies numériques promettent à nos économies. La Chine est déjà en train de tester et d'apprécier les avantages des monnaies numériques à grande échelle, en lançant officiellement son yuan numérique en pleine première vague de Covid-19, en avril 2020, et développe son usage à marche forcée. Laboratoire à idées novatrices de gestion de la valeur, sous-jacent indispensable de l'internet des objets, les cryptomonnaies constituent une véritable incursion dans ce que seront les systèmes monétaires de demain, pourvu qu'on sache déceler les grandes tendances et distinguer le bon grain de l'ivraie. Que changera l'euro numérique pour nous ? Pourquoi parle-t-on de monnaies programmables ? Quid de la sphère privée et du " cash " ? Autant de questions auxquelles cet ouvrage vous apportera des réponses éclairées et étayées de faits et connaissances acquises par l'auteur au fil des années et des conférences.