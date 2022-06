La Bible officielle du TOEIC®

Conçu en partenariat avec ETS, cet ouvrage est entièrement conforme au nouveau test TOEIC® en vigueur Près de 600 pages pour une préparation optimale et réussir le test ! 1) Entraînement détaillé - 300 pages de préparation et d'entraînement pour chacune des 7 parties du test : une page de présentation de chaque partie, avec sa description, les difficultés principales, des exemples et des conseils pour réussir ;tous les rappels de grammaire nécessaires sont expliqués avec des exemples traduits ;de nombreux exercices d'application écrits et audio ;4 thèmes de vocabulaire par partie, avec des exercices ;un mini test TOEIC® avec des questions du vrai test pour s'entraîner dans les conditions réelles ;des corrigés détaillés et commentés. 2) Se tester en vrai - 300 pages avec 2 tests réels Listening and Reading de la nouvelle version du test : des grilles de correction pour évaluer son score ;tous les audios téléchargeables en MP3, ou à écouter en streaming, incluant les accents américain, britannique, australien et canadien ;des corrigés entièrement détaillés et commentés ;des rappels de vocabulaire et des expressions utiles. Un accès personnel gratuit pendant 14 jours au programme de préparation du site ETS, avec 5 tests Listening and Reading complets. Fichiers MP3 : tous les exercices audio de la partie entraînement, des mini tests, et la prononciation de tous les mots de vocabulaire étudiés ;tout l'audio des tests 1 et 2.