A travers ma fenêtre Tome 2 : A travers toi

" Qu'est-ce que ça fait de vivre avec trois mecs aussi canons ? " , " T'as trop de chance, Claudia ! " , " Tu veux bien me filer leur numéro ? " : voilà le genre de questions et remarques auxquelles j'ai droit tous les jours depuis que les frères Hidalgo sont devenus le fantasme de toutes les filles du coin. On m'envie de vivre chez eux, mais ma vie à leur côté est loin d'être aussi rose et enviable qu'on pourrait le penser. Oui, j'ai grandi avec Artemis, Ares et Apollo Hidalgo, mais je ne fais pas partie de leur famille. Si les gens en savaient un peu plus sur mon histoire, ils seraient surpris. . .