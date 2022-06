Le chant des Sirènes

Début de l'été. Mathilde part sur un coup de tête au bord de la Méditerranée, espérant profiter de l'ambiance balnéaire. Au petit matin, elle découvre le corps d'une femme, rejeté par la mer et curieusement équipé d'une queue de sirène. L'enquête dirigée par l'original lieutenant Maillard va progressivement prendre un sens inattendu. Mathilde et Antoine, son ami d'enfance, sont interpelés dans leurs retranchements où leurs souvenirs se confronteront à la réalité. La question du genre, un conte revisité en filigrane et des personnages attachants font de ce roman atypique une histoire saisie d'humanité.