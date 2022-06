Les Chevaliers Vespéraux : Celui qui erre dans les Ténèbres

Après ses errances dans la ville en ruine, Cullen retourne au chevet de son père. Les Ombres ont massacré les vivants et ont laissé Kieran pour mort le jour où les Ténèbres se sont abattues sur Monroe. De quoi légitimer le pouvoir du monstre de la colère qui gronde dans les entrailles de Cullen. Il prend de l'ampleur. Gratte la chair. Attend le moment propice pour l'annihiler complètement. Seul salut pour le jeune homme : trouver la lumière dans les Ténèbres en compagnie des Chevaliers Vespéraux. Un ordre fondé par sa tante, Karah, afin de donner un but aux survivants, installer un semblant de routine au bunker et les épargner de la folie. Car celui qui erre dans les Ténèbres verra la lumière.