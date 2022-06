Harcèlement, jeux dangereux, bashing, sexisme... Aider son enfant à être autonome face à ces violences ordinaires

Notre société présente de nombreux dangers et violences ordinaires qui peuvent affecter les enfants : injures, moqueries, coups, bizutage, lynchage, harcèlement (au moins un enfant sur dix en serait victime), intimidation, manipulation, désinformation, " grossophobie" , sexisme, hypersexualisation, dépendance aux réseaux sociaux, pornographie en accès libre... Dans ces contextes, les parents ont évidemment un rôle primordial à jouer, mais ils sont généralement plongés dans le déni, la confusion voire la colère. Ils vivent dans la peur et la culpabilité de ne pas pouvoir assurer la sécurité et le bien-être de leurs enfants, et parfois même de passer à côté de leur souffrance. Ils voudraient pouvoir assumer pleinement leur rôle de parents, être des soutiens indéfectibles pour leurs enfants, pouvoir les protéger, mais ils se sentent démunis, hésitent à demander de l'aide, une demande qui révélerait leur impuissance et leur désarroi. Ou équivaudrait à une sorte de déshonneur... D'autres redoutent d'envahir l'intimité de leurs enfants et espèrent une improbable résolution du problème, avec le temps. Alors que faire ? Il n'y a pas de société parfaite, il n'y a pas de système éducatif irréprochable, il n'y a pas de parent sans faille, ni d'enfant ou d'adolescent idéaux. Les marges d'intervention sont parfois limitées. Pour autant, garder le silence, baisser les bras ou accepter l'inacceptable sans agir avec tact, discernement mais fermeté face de telles situations, c'est à coup sûr pérenniser des attitudes, des comportements et des pratiques toxiques, pernicieuses, voire mortifères. Nul parent ne souhaite cela. Le célèbre chimiste et biologiste Louis Pasteur a dit : "Ne cherchons pas à éviter à nos enfants les difficultés de la vie ; apprenons-leur à les surmonter". C'est précisément l'objet de ce livre. Avoir de bons enfants, obéissants, soumis et dociles date d'un autre temps ; aujourd'hui, nous devons éduquer des enfants debout et lucides ; autonomes et responsables, capables de chercher leur propre chemin, de s'affirmer dans le respect, de lever le front. Il y a urgence !