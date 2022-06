Kaiju-Rama. Les plus belles affiches de Godzilla et des monstres japonais

Les plus belles affiches - commentées - de Godzilla et des monstres japonais ! - Découvrez les plus belles affiches japonaises mais aussi internationales (y compris françaises) des films de Godzilla ainsi que des autres monstres célèbres d'origine japonaise (la tortue Gamera, le papillon Mothra, le ptéranodon Rodan, le dragon à trois têtes King Ghidorah...). - A la fois superbes et très dynamiques, ces affiches constituent une source étonnante pour les collectionneurs. - Chaque affiche, imprimée en pleine page, est décryptée et commentée juste en dessous. Et le titre français du film à laquelle elle renvoie y est indiqué.