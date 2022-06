Comment recevoir les messages intimes de votre guide spirituel

Chaque être humain est lié à un ou plusieurs guides spirituels ou êtres de Lumière au cours de sa vie. Dans ce livre initiatique, vous découvrirez la nature des guides spirituels, comment ils se manifestent et comment atteindre vos objectifs, grâce à leurs conseils éclairés. Vous apprendrez également à vivre des interactions merveilleuses avec votre guide, et à mettre en application ses conseils et ses enseignements dans les différents domaines de votre vie. A la fin de chaque chapitre, un espace vous est réservé pour noter vos interactions avec votre enseignant de lumière, vos expériences, vos doutes et vos évolutions... Vous découvrirez également onze messages d'amour et de bienveillance des êtres de Lumière, pour vous aider à évoluer avec authenticité sur votre chemin de vie. Elle vit à Saint-Hilaire (31).