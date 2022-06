La Bible de Rachi. Tome 3 Isaïe, Les prophètes 2/2

C'est au Moyen Age, en Champagne, que le rabbin Rachi a donné le commentaire de la Bible que tous les juifs du monde ont lu depuis. Voici la grande édition révisée de ce monument figurant au patrimoine de l'humanité. Tome III : la suite des Prophètes. Dans ce troisième volume de La Bible de Rachi, Rachi commente ce que l'on appelle les grands et ce les " petits " prophètes. Dans l'étude juive, seul Rachi a largement commenté, avec la même méthode exégétique que pour le Pentateuque, les livres des prophètes. Pour la première fois en français, cette troisième partie de la Bible, avec son commentaire, sera disponible pour le lecteur et l'étudiant. En nous livrant un texte plus abordable que le commentaire du Pentateuque, Rachi nous initie à l'exégèse juive, avec l'aide des maîtres du Talmud et des théologiens post-talmudique. Toujours avec le souci d'être un maître pour un large lectorat, il nous offre aussi, amoureux de la langue française, la traduction en " vieux français " de certains mots, lorsque la correspondance en hébreu n'est pas accessible. Il faut rappeler que Rachi a inspiré nombre de théologiens chrétiens, comme Luther ou le franciscain Nicolas de Lyre, que l'on appelait le " singe de Rachi ". Comme dans les précédents volumes, le commentaire se rattache de façon précise au texte biblique, pour en faciliter la compréhension.