Aquarelle florale & créative

L'approche artistique de l'auteure est généralement très libre et intuitive. Son premier objectif est d'encourager les lecteurs dans leur créativité pour qu'ils peignent librement leurs propres fleurs en suivant leurs impulsions. L'interaction entre l'eau et les pigments n'étant que partiellement maitrisable, un motif ne ressemblera jamais à un autre. Il faut que le lecteur se détache de l'idée de reproduire à l'identique. L'artiste a conçu ce livre comme un guide et une aide sur le chemin de la création. Pas de dessin ou d'esquisse préalable, l'essentiel des motifs sont réalisés en quelques coups de pinceau. Il ne s'agit pas de créer une image parfaite de la nature ou une photographie mais de créer une vue d'ensemble. Après une courte introduction sur les bases de l'aquarelle, le lecteur apprendra les formes de base pour créer différents motifs floraux qui pourront être assemblés pour réaliser des compositions entières.