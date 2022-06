Agenda Flower Thérapie. Edition 2022-2023

L'Agenda Flower thérapie est un agenda pour s'organiser au quotidien orné des belles illustrations fleuries d'Emilie de Castro. A retrouver dans son agenda : - Une couverture unique illustrée par Emilie de Castro avec un effet cuivré - Chaque mois, une grande page mensuelle avec de grandes cases et une illustration unique d'Emilie de Castro - Une double-page par semaine pour noter ses rendez-vous avec des des espaces "Humeur du jour" et "Bonheur du jour" ainsi que des citations inspirantes - Des pages "Mon petit herbier" pour coller ses fleurs séchées et les conserver avec soi toute l'année - De nombreuses pages bonus : anniversaires à souhaiter, idées cadeaux, budget vacances, identifiants utiles, numéros utiles, etc. - 4 pages de stickers pour décorer son agenda Format : 18 x 21, 5 cm Agenda millésimé sur 16 mois, de septembre 2022 à décembre 2023.