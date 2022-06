Mathématiques, Je résous des problèmes avec les schémas en barres CE1 Kimono. Guide pédagogique, Edition 2022

Le guide pédagogique explicite pour accompagner et compléter le cahier Kimono CE1 - Un guide pratique et explicite, avec la progression sur l'année et toutes les informations utiles. - Le fac-similé des corrigés du cahier, avec les indications pas à pas pour mener les séances et des pistes pour la différenciation. - Des problèmes supplémentaires, des évaluations et du matériel d'affichage pour la classe, à photocopier.