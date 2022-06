SOS et développement personnel. Discernement

Cet ouvrage, fruit d'une trentaine d'années de recherche, parait au moment où la pandémie, mais aussi la mondialisation et l'expansion des réseaux sociaux, mettent en évidence un mal être qui fait le lit des dérives sectaires jusque dans nos foyers, les paroisses et les communautés religieuses. Le discernement est d'autant plus difficile que les intentions sont le plus souvent bonnes et les fruits mêlées de grain et d'ivraie.