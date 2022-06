Finance d'entreprise DCG 6. Manuel et applications, 4e édition

Ce manuel traite l'intégralité du programme du diplôme de comptabilité et gestion (DCG). Il prépare à l'épreuve n° 6 - Finance d'entreprise. Comme l'exige l'épreuve, cet ouvrage, tout en couleur, vous propose : - un cours complet et synthétique, - de très nombreux exemples pour mettre en oeuvre les concepts exposés, - d'importants développements sur le diagnostic financier, les politiques d'investissement, de financement et de gestion de la trésorerie. - L'outil mathématique étant intégré à l'épreuve de finance, l'ouvrage inclut les notions de mathématiques financières utilisées par la finance d'entreprise. - Il est à jour des études de comptes d'entreprises menées par la Banque de France ainsi que des dernières modifications du Code monétaire et financier. Pour vous entraîner à l'épreuve d'examen : - de très nombreux exercices et cas corrigés, ainsi que des QCM. - des sujets d'annales récents et leurs corrigés pour vous entraîner à l'épreuve d'examen.