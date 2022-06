Traduction et adaptation en français d'un ouvrage de référence (Kiso nihongo bunpô, Grammaire fondamentale du japonais), ce livre met à la disposition du public francophone une grammaire contemporaine du japonais. Cette grammaire est utilisée aujourd'hui par un très large public au Japon. Les enseignants de japonais langue étrangère ou les chercheurs en linguistique l'apprécient particulièrement pour son caractère moderne qui a réussi à éliminer les problèmes des grammaires usuelles conservant des éléments obsolètes des héritages traditionnels. Rédigée par les deux linguistes faisant partie des premiers acteurs de la linguistique japonaise à l'échelle mondiale, il offre les connaissances les plus avancées mais avec le plus grand soin pédagogique, dans un langage accessible à tous.