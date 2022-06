La psychologie. Théorie et méthode

Cet ouvrage est une introduction détaillée sur ce que sont la psychologie scientifique et son positionnement épistémologique en tant que science de l'esprit humain. Il définit et explique tout d'abord pourquoi et comment la psychologie s'est constituée en tant que discipline scientifique à part entière. Puis il présente de façon didactique les méthodes propres à l'approche scientifique des phénomènes psychologiques et leurs applications. Les différents chapitres présentent l'ensemble des méthodes utilisées en psychologie pour décrire, expliquer et théoriser l'esprit humain de manière scientifique, ainsi que pour appliquer ces connaissances.