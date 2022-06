Le contrôle de gestion, mais c'est très simple !

L'ouvrage propose une approche globale du contrôle de gestion, dans toutes ses dimensions : calculs et analyse des coûts de l'entreprise, notion de risque d'exploitation, de gestion prévisionnelle, calculs et l'analyse des écarts, moyens d'optimiser la performance et tableaux de bord. Il reprend toutes les bases du programme de l'UE11 du DCG et explique chaque concept pas à pas, le tout illustré d'exercices et de cas pratiques (solutions proposées en compléments). Le livre suivra le fil rouge d'une entreprise en offrant de nombreux exemples concrets afin que chacun comprenne les mécanismes, même sans connaissances préalables. Des rappels mathématiques seront donnés en fin d'ouvrage pour ceux qui ne disposeraient pas des prérequis.