les tests TOEIC officiels corrigés. Grammaire - vocabulaire TOEIC®

Ouvrage conforme au nouveau test TOEIC® en vigueur Conçu en partenariat avec ETS, les créateurs des tests TOEIC®, un ouvrage en deux parties pour une révision et un entraînement sur les points de grammaire à maîtriser et sur le vocabulaire à connaître pour maximiser votre score au test. Grammaire 24 chapitres sur les points de grammaire à maîtriserRègles de grammaire expliquées et accompagnées d'exemples avec leur traduction ;nombreux exercices d'application écrits et audio ;chaque chapitre de grammaire se termine par des extraits d'un test officiel TOEIC® fourni par ETS ;conseils et astuces des formateurs ;corrigés complets de tous les exercices d'entraînement et des extraits du test officiel. Vocabulaire 34 thèmes de vocabulaire avec plus de 1 500 mots incontournables couvrant tous les domaines de l'anglais du testLe vocabulaire de l'anglais des relations professionnelles et commerciales, du bureau (Jobs, The Office environment, Communication, Meetings and presentations, . . . ), et des sujets de la vie quotidienne couverts dans le test (Car rental, Weather, Outings, Leisure activities. . . ) ;les mots présentés sont toujours suivis d'un ou de plusieurs exemples qui donnent leur contexte d'utilisation, et accompagnés de mots de la même famille. Mots, exemples et dérivés sont traduits en français ;le vocabulaire de chaque thème est suivi de quatre exercices dans la typologie de ceux du test ; chaque thème se termine par un extrait d'un test officiel TOEIC® fourni par ETS ;audios téléchargeables en MP3 ou à écouter en streaming ;corrigés complets de tous les exercices de vocabulaire et des extraits du test officiel. Un accès personnel gratuit pendant 14 jours au programme de préparation du site ETS, avec 5 tests Listening and Reading complets