Souvenirs de ma vie

August Bebel (1840-1913), fondateur de la social-démocratie allemande fut certainement l'homme de son temps le plus populaire du monde germanique, plus encore que Bismarck ou que l'empereur Guillaume I. Né dans une famille pauvre, le jeune Bebel est précipité dans le militantisme ouvrier. A la tête d'une fragile union d'associations ouvrières, député à 27 ans, son vote contre les crédits de guerre en 1871 et son soutien à la Commune de Paris déclenche la haine implacable des possédants contre le socialisme naissant. Les brimades, les poursuites, la prison, les lois anti-socialistes, rien n'entravera Bebel et l'ascension du parti social-démocrate, devenu en 1890 le plus grand parti ouvrier d'Europe.