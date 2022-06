Actes de la recherche en sciences sociales N° 242 : Varia

Nicolas Brusadelli et Yannick Martel s'intéressent aux luttes qui animent aujourd'hui le "mouvement climat" , à partir d'une enquête sur la construction du mouvement "Alternatiba" . Tout en appréhendant les différences de labélisation du "politique" du point de vue des acteurs, ils tentent aussi d'analyser les stratégies concrètes, d'affiliation ou de mise à distance, déployées en direction du champ politique. Fabien Desage, Clément Barbier, Antonio Delfini éclairent l'inscription localisée et historiquement ancrée des transformations du capitalisme, en s'intéressant à l'émergence d'un marché de la promotion immobilière dans l'agglomération lilloise, au tout début des années 1960. Loin d'être la conséquence mécanique de processus externes, celle-ci apparaît largement dépendante des investissements précoces de grands industriels locaux ou de leurs héritiers, mais aussi des reconfigurations de l'action publique locale. W. E. B Dubois a publié en 1920, à New York, l'ouvrage Darkwater : Voices from Within the Veil. Le chapitre "The Souls of White Folk" ("Les âmes du peuple blanc") est traduit dans la revue pour la première fois. Nicolas Martin-Breteau analyse ce chapitre et montre que l'imposition d'un régime de "suprématie blanche" dans le monde ne constitue pas une "aberration" au regard des valeurs défendues par l'Europe, mais qu'il est l'aboutissement logique de la construction des Etats-nations occidentaux.