Pharmacopée chinoise. Le livre de référence pour se soigner au naturel

Après Homéopathie, Naturopathie, Phytothérapie, voici le 4e opus de la collection "Le livre de référence pour se soigner au naturel" Le guide le plus complet pour prendre soin de sa santé grâce à la pharmacopée chinoise ! Voici un livre novateur sur la pharmacopée chinoise, attendu du grand public et des thérapeutes désirant une information sérieuse et complète sur le sujet. Il repose sur la très grande expérience du Dr Daniel Caroff, spécialiste de la médecine chinoise. Véritable ouvrage de référence, ce livre intègre les connaissances les plus actuelles mais aussi celles, plus anciennes, qui ont fait leurs preuves. Les produits utilisés dans la pharmacopée chinoise appartiennent aux 3 règnes : Végétal (85% de la totalité des remèdes), Animal (13%), Minéral (2%), c'est pourquoi on parle de pharmacopée chinoise et non de phytothérapie chinoise. Dans ce guide très pratique - à conserver et à consulter pour soigner toute la famille -, vous découvrirez un abécédaire incroyablement complet des maladies et des maux quotidiens, mais aussi tous les remèdes accessibles... Chaque symptôme est décrit du point de vue de la médecine occidentale puis du point de vue de la MTC. Une formule de pharmacopée chinoise est ensuite conseillée. Un guide précieux que toute personne s'intéressant à la santé et aux médecines naturelles devrait avoir chez elle. Destiné aux naturopathes, médecins acupuncteurs, phytothérapeutes, praticiens de MTC polyvalents, ainsi qu'au grand public.