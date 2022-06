Vous voulez lire et apprendre en vous amusant ? Ce condensé culturel est pour vous ! Ce Petit Condensé Culturel a pour vocation de recentrer les débats. Histoire, politique, science, sports, arts, faits divers, techno, biographies ... Ce livre intelligent cumulent pas moins de 50 chroniques de notre temps. Digérées, vulgarisées et teintées d'humour, ces chroniques donneront aux lecteurs les cartes de la connaissance pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Petit Condensé Culturel se picore au grès de vos envies. Les spécialistes de la santé en recommandent d'ailleurs de 2 à 4 pages par jour. Que vous soyez un homme ou une femme, ce livre vous rendra plus beau ! Plus grand et Plus intelligent !