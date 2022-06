Michel Berger. Il manque quelqu'un près de moi

Il y a 30 ans, le 2 août 1992, le chanteur des " Quelques mots d'amour " rejoignait son " Paradis blanc ". Retour sur la vie d'un chanteur, parolier, compositeur, qui a marqué la chanson française. Il y a 30 ans, le 2 août 1992, une icône de la chanson disparaissait " Il manque quelqu'un près de moi ". Cette phrase, issue de sa chanson " Quelques mots d'amour ", pourrait à elle seule résumer la vie de Michel Berger (1947-1992). En dépit du succès des titres qu'il a interprétés lui-même (" Le Paradis Blanc ", " Quelques mots d'amour ") ou qu'il a composés pour d'autres (" Message Personnel " pour Françoise Hardy, " La Déclaration d'amour " pour France Gall, " Quelque chose de Tennessee ", pour Johnny Hallyday), la vie de Michel Berger fut marquée par les drames et les abandons. Alors qu'il a 7 ans, son père quitte le domicile conjugal. Adolescent, il est confronté au suicide d'Antoine, son meilleur ami. Des années plus tard, le départ sans explication de sa fiancée Véronique Sanson semble confirmer la fatalité qui pèse sur le chanteur. Un seul refuge : sa bulle artistique, où nul ne peut pénétrer, pas même son épouse. Au cours de ses années de création, il se drogue de travail et échafaude une oeuvre ambitieuse qui lui survivra. Il meurt le 2 août 1992, d'une crise cardiaque. Cette biographie, pour laquelle Alain Wodrascka a rencontré des proches du chanteur, dont Véronique Sanson et France Gall, mais aussi sa soeur Franka Berger, révèle le visage intime de cet artiste qui marqué la chanson française.