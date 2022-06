Un second souffle

- Style : roman feel good- Sujets : reconstruction après un deuil familial, bénévolat- Cadre : itinérance dans les coulisses de 5 grands festivals de l'Ouest (Vieilles Charrues et Festival Interceltique en Bretagne, Beauregard et Papillon de nuit en Normandie, Poupet en Vendée)Après le décès de sa soeur, Laura tente de se reconstruire sans succès. Elle ne parvient pas à pardonner à son aînée d'avoir choisi de passer ses dernières semaines de vie avec des inconnus, au coeur des festivals de l'Ouest. Pour aider sa fille à faire son deuil, Pascal l'inscrit sans lui dire au programme de bénévolat de 5 festivals. L'objectif, reconnecter Lauraà sa soeur par le biais d'un été pèlerinage au coeur des coulisses des plus grandes structures musicales de l'Ouest. Si au départ, la jeune femme trouve que ce voyage est une perte de temps qui n'aidera en rien son deuil, elle change petit à petit d'avis au contactdes bénévoles. Entraide, galères, rires, peines, joies et imprévus s'enchainent tout au long de son voyage pour faire comprendre à la jeune femme que la vie n'est pas un fragment de vie figé. Il évolue, se modifie et s'efface au gré des choix. Qu'il n'y a riende plus vivant qu'un été sur les routes à donner de son temps. Et c'est peut-être au fond ce que sa soeur désirait le plus, continuer de vivre jusqu'à la dernière seconde... Mais Laura arrivera-t-elle à lâcher prise et à se reconnecter une dernière fois à sa soeur ? Elle a un été pour le découvrir.