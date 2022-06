L'agenda de mon année. Edition 2022-2023

L'agenda de mon année 2022-2023 Pastel, c'est : - Un agenda au format relié hyper-pratique qui s'emporte partout avec soi - Une double-page par semaine pour noter tous ses rendez-vous et s'organiser plus facilement au quotidien - Des listes de courses et de choses à faire détachables - De nombreuses pages bonus : les objectifs du mois, un calendrier des anniversaires, des listes d'idées cadeaux, des espaces pour remplir les identifiants et les numéros utiles - 2 pages de stickers pour décorer et personnaliser son agenda Agenda millésimé sur 12 mois de septembre 2022 à août 2023