Harry Potter décrypté par ses fans. Les 25 ans de Harry Potter par deux rédacteurs de la Gazette du sorcier

Pour les 25 ans de Harry Potter, plongez-vous dans une exploration fascinante d'Harry Potter à travers son fandom et La Gazette du Sorcier et redécouvrez l'oeuvre qui a fasciné des générations de lecteurs à travers le monde. Ce livre retrace l'histoire du fandom Harry Potter à travers un panorama des grandes idées qui l'ont transformé. Depuis la sortie du premier tome de Harry Potter en 1997, les fans se sont rassemblés pour échanger autour de leur saga préférée et prolonger la magie de leur univers favori au-delà des romans. Il est question dans ce livre : - de leur passion, de leur créativité, - des fanfictions, les fanarts et les comédies musicales, - des adaptations du monde magique, comme le quidditch, - des nombreuses innovations scientifiques et technologiques. Les auteurs, rédacteurs en chef de La Gazette du Sorcier, abordent également les divers sujets de société, comme les discriminations, le sexisme, ou le sensationnalisme médiatique traités par le fandom. Avec un univers qui ne cesse de s'étendre, une nouvelle saga cinématographique, une pièce de théâtre, des parcs d'attractions, mais aussi une autrice de plus en plus controversée, les auteurs montrent comment la communauté se trouve confrontée à de nouveaux débats.