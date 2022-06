Histoire, géographie, géopolitique du monde contemporain. 2e année, Edition 2022

Le tout-en-un qui répond aux exigences de la réforme des classes préparatoires commerciales pour le programme d'Histoire, Géographie, Géopolitique du monde contemporain 2e année des prépas ECG. Pour préparer au mieux les étudiants aux concours et répondre aux exigences de la réforme des classes préparatoires ECG, les auteurs proposent, pour chaque chapitre de ce manuel de 2e année d'histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain, une introduction qui définit le thème, présente la problématique générale et des problématiques secondaires ; le déroulé scientifique du chapitre avec des cartes en quadrichromie, des encadrés explicatifs (définition, personnage, théorie, exemple...), des graphiques et des tableaux ; en fin de chapitre, des pages de révision (principales problématiques, idées essentielles à retenir, chiffres et notions à connaître, croquis de synthèse) ; des pages d'exercices d'entraînement augmentés de méthodes (plan de dissertation, commentaire de carte, carte de synthèse à construire) ; une courte bibliographie commentée.